Club Med: “Lungo raggio nel prossimo inverno degli italiani, Maldive protagoniste”

Il lungo raggio si conferma al centro dei desideri dei viaggiatori italiani anche per il prossimo inverno. A dirlo è Club Med, che ha alzato il velo sui risultati dell’apertura vendite per la winter 2024-2025.

L’operatore ha rilevato una crescita delle prenotazioni sul long haul e in particolare per le Maldive che, con il Club Med Kani, si confermano best seller, contribuendo alle vendite con il 22% di prenotazioni.



Ottimi risultati anche per il Club Med Seychelles, che ha registrato un aumento del 13% sulle prenotazioni rispetto alla precedente apertura vendite.



Continua a incassare ottimi numeri anche l’Asia: in particolare il Club Med Phuket (Thailandia) che ha segnato un +138% rispetto allo stesso periodo nel 2023; e il Club Med Bali (Indonesia), che ha registrato una crescita del 205%.



Segue infine Club Med La Pointe aux Canonniers, a Mauritius, con una crescita del 9% rispetto allo scorso anno.