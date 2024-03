Un nuovo sistema di pagamenti nel turismo: STS di M-Facility

Si chiama STS-Settlement Technology System il nuovo sistema di pagamento b2b realizzato da M-Facility e dedicato al mondo del turismo.

Il servizio oggi è accessibile su tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sulle filiali delle Banche del Credito Cooperativo che hanno aderito. STS basa le transazioni su bonifici bancari istantanei a costo zero, appoggiati su conti correnti degli istituti bancari partner che gli agenti di viaggi possono aprire a condizioni agevolate, grazie a convenzioni esclusive a loro favore.



Per il resto il sistema è completamente gratuito per gli agenti e garantisce transazioni sicure e immediate, tutelando al contempo il venditore – tour operator, vettore o altro fornitore – da insolvenze e rischi finanziari. L’agenzia che aderisce al circuito, infatti, attiva un conto corrente in convenzione: i pagamenti sono quindi autorizzati solo nell’ambito del saldo presente. Il modello individuato permette di costruire un rapporto diretto, senza intermediari, e paritario tra rete distributiva, che quindi recupera competitività sul mercato, e fornitori di servizi.



“Nel turismo non esiste attualmente una modalità standard di regolamento dei flussi finanziari, universalmente condivisa – spiega Daniele Fiorini, direttore generale di M-Facility spa -. Il sistema STS è stato ideato, progettato e sviluppato sulla base delle esigenze degli operatori della filiera e può essere integrato con le piattaforme dei Gds e dei tour operator, semplificando ulteriormente l’operatività. La nostra è una soluzione tecnologica innovativa per il mercato rispettosa dei ruoli dei singoli soggetti. M-Facility, infatti, non si sostituisce agli istituti di credito, ma li supporta con la soluzione STS. Con i nostri partner, inoltre, stiamo lavorando per rendere accessibile il servizio STS a tutto il corporate banking interbancario, quindi senza vincoli sulla scelta della banca presso cui appoggiare il conto corrente”.