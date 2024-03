Passaporti, è ancora caos

"Ormai da mesi i tempi d’attesa per il rilascio dei passaporti sono biblici. Un problema vissuto da Nord a Sud, con poche eccezioni. "Qui in Valle d’Aosta, nonostante dei piccoli ritardi rispetto al solito, la situazione non ha nulla a che vedere col resto d’Italia, quindi non incide sulle scelte di viaggio” ammette Chiara Fabbri di Nuovo Mondo, Aosta.

Ragionevoli sono altresì le tempistiche nel Centro-Sud, mentre il panorama nel Nord è tutt’altro che roseo.“Lavoro tantissimo con la destinazione Gran Bretagna e la questione passaporto è un vero ostacolo - lamenta Paola Brezzano -. Qui a Vicenza occorrono sei-sette mesi per ottenerlo e questo scoraggia i clienti dal prenotare, arrecandoci un grande danno in termini di booking in ogni periodo dell’anno”.



Medesimo stato dell’arte in Lombardia, dove le adv di Mister Holiday Milano ammettano come sia difficile perfino prendere l’appuntamento online necessario per... (continua a leggere sulla digital edition di TTG Magazine)