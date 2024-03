Massa, Msc: “Chiudiamo un anno record, ora rotta sull’inverno e sul lusso”

Msc Crociere fa rotta sul prossimo inverno. Archiviato un 2023 che Leonardo Massa, vice president Southern Europe divisione Crociere Gruppo Msc, non ha dubbi nel definire “anno record per Msc e per l’industria delle crociere”, la compagnia rilancia sulla prossima stagione con quattro navi posizionate nel Mediterraneo e il porto di Bari protagonista anche d’inverno.

“L’anno scorso – aggiunge Massa – nel periodo invernale oltre 100mila italiani hanno viaggiato nel Mediterraneo, consolidando un trend che vede la crociera come una tipologia di vacanza sempre più trasversale ai target e ai periodi di vacanza”.



L’inverno vedrà anche il posizionamento di Msc Opera alle Canarie, oltre alla riconferma della programmazione sulle altre aree coperte dalla compagnia, dal Nord Europa ai Caraibi, fino a Sud America, Sudafrica, Emirati e Giappone.



Crescita costante

La crescita è costante: “Nel 2023 si stima che i crocieristi nel mondo abbiano toccato i 32 milioni. Quest’anno si dovrebbe arrivare a 34 milioni. L’industria delle crociere continuerà a crescere anche nel 2025: basti pensare che nei prossimi tre anni si stima si aggiungeranno ulteriori 44 navi attualmente in costruzione”.



L’effetto crociere resiste anche agli inevitabili aumenti di prezzo. “Sono nell’ordine del 15% circa – aggiunge il direttore vendite Fabio Candiani – e non rispecchiano l’effettivo aumento dei costi, che in parte riassorbiamo noi affinché il prodotto crociere continui a essere considerato come estremamente competitivo rispetto ad altre forme di vacanza. Parallelamente, cresce anche il valore medio pratica e aumenta la richiesta di soluzioni di livello più elevato”.



Rotta sull'uplevel

Il trend della domanda si muove in direzione dell’up level, e lo Yacht Club presente su 14 delle navi della flotta sta riscuotendo crescente successo, “ragion per cui organizzeremo appuntamenti formativi ad hoc per le agenzie”.



Sempre in ottica luxury, Massa riconferma l’entrata in servizio da giugno di Explora I, che verrà seguita da Explora II in agosto e da altre sei unità nel corso degli anni successivi. “Un prodotto di altissimo livello, che dobbiamo promuovere innanzitutto presso il trade, ma che non ho dubbi ci darà nel tempo enormi soddisfazioni”.



Isabella Cattoni