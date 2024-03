Fiavet Emilia Romagna: assemblea generale aperta martedì 19 marzo

Un evento aperto, che rappresenterà "un'occasione di incontro e dialogo per i soci ma anche per tutti gli stakeholder del comparto turistico al fine di fare il punto della situazione e discutere delle sfide che attendono l’intero settore".

Fiavet Emilia Romagna apre le porte dell'assemblea generale in programma il prossimo 19 marzo all'Aemilia Hotel di Bologna. L'evento, come riportato in una nota della territoriale, si aprirà con un convegno a tema fiscale a cura della dott.ssa Caterina Claudi, consulente Fiavet.



Tra i temi che saranno affrontati durante l'assemblea, oltre all’approvazione del bilancio 2023, anche "la situazione relativa al contributo 39 milioni alle adv e t.o. che l’associazione continua a monitorare, lo sviluppo dell’incoming che continua a rappresentare un’opportunità di crescita per il settore turistico".



Il Presidente di Fiavet Emilia-Romagna e Marche, Massimo Caravita (nella foto), annunciado l'evento, ribadisce l'impegno dell'associazione a fianco del comparto: "Proseguirà il nostro sostegno con azioni concrete volte a consolidare questa crescita e a renderla solida e duratura”.