di Isabella Cattoni

Decolla dal Centro Sud l’estate del gruppo Nicolaus. “Quest’anno il trend delle prenotazioni del 2023 è confermato e superato – conferma Sara Prontera, direttore marketing (nella foto) -. Con un advance booking superiore del 30% circa a pari periodo rispetto all’anno scorso”.

A trainare le vendite una distribuzione più capillare delle prenotazioni: “Tradizionalmente era il mercato del Nord a muoversi in anticipo, ma il trend è profondamente cambiato”.



Prezzi elevati

La stagione sembra partita sotto buoni auspici, malgrado i prezzi elevati rappresentino sempre una criticità con la quale confrontarsi. “Il generale incremento dei prezzi è elevato, ma non possiamo caricarlo integralmente sulle tariffe che pratichiamo, che sono cresciute nell’ordine del 5%”.



Riconfermato anche il valore medio pratica, che non si discosta di molto da quello del 2023, pari rispettivamente a circa 2700-3000 euro per Valtur e a 2500 euro per Nicolaus.



Mar Rosso resiliente

Sul fronte delle destinazioni, il focus resta sempre concentrato sull’Italia, ma anche l’Egitto non delude. “Il Mar Rosso è un prodotto straordinariamente resiliente. Va detto che gli egiziani sono grandi professionisti, che hanno continuato a investire sulla ricettività anche nei momenti di crisi. Grazie a questo, sul Mar Rosso registriamo numeri simili o in lievissima contrazione rispetto al 2023 e abbiamo ulteriori piani di crescita a breve termine”.



In pole position anche la Tunisia, “una destinazione nella quale crediamo molto, che per rapporto qualità prezzo batte anche il Mar Rosso”.



Le novità

La macchina Nicolaus intanto funziona a pieni giri e le novità di prodotto sono tante. “Dopo l’apertura del Baia del Gusmay e il lancio di Marsa Alam, abbiamo altre novità in serbo, sia a lungo raggio dal prossimo inverno (area Medio-Estremo Oriente), sia a corto raggio”.



Al centro degli investimenti in Italia sarà la Puglia, terra d’origine alla quale il gruppo è molto legato.