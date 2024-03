Sono 3 le offerte sul tavolo di Goldman Sachs per il gruppo Alpitour World. Secondo indiscrezioni, l’advisor finanziario avrebbe ricevuto tre proposte che ora saranno esaminate dalla proprietà e dagli azionisti.

Fra gli acquirenti il gruppo finanziario Certares, nome già noto al mondo del turismo. Oltre a Certares, si legge sul Sole 24 Ore, parteciperebbero alla gara anche un gruppo asiatico e un fondo di private equity internazionale.



Nella proposta di acquisto, oltre alla valutazione economica di Alpitour, che era stata valutata in una forbice compresa tra 1,3 e 1,5 miliardi di euro, il ruolo del presidente e amministratore delegato Gabriele Burgio e aspetti più tecnici come un possibile ‘earnout’, in caso di acquisto da parte di un private equity, e la sede legale dell’acquirente.



Uno dei temi caldi della vendita è sicuramente il tetto del 49% sull’acquisto di compagnie aeree europee per i gruppi non appartenenti all’Ue, dato che nel perimetro di Alpitour è compresa Neos, che vola con 15 aerei su rotte di lungo, medio e corto raggio.



Se le proposte di vendita non dovessero soddisfare gli azionisti, rimarrebbe aperta l’alternativa di quotare in Borsa Alpitour, piano sul quale il presidente Gabriele Burgio si era mostrato favorevole.