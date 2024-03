Naar volta pagina: al via la tedesca Naar Reisen

Naar Tour Operator volta pagina. Dopo i contatti presi durante Itb, il t.o. annuncia l'apertura in Germania di Naar Reisen, duplicando il processo già avvenuto in Francia di viaggi bespoke.

Frederic Naar, ceo dell’azienda, commenta: “Questo sviluppo internazionale rafforzerà ulteriormente il posizionamento di Naar sul mercato italiano come un tour operator tradizionale ma innovativo, grazie ad una miglior negoziazione dei prodotti, un rafforzamento dei rapporti con fornitori ed enti turistici, ed una condivisione dei costi di sviluppo della piattaforma tecnologica".



"L’andamento in Italia, grazie anche al ritorno delle prenotazioni anticipate, a fine febbraio ha registrato una crescita del volume d’affari superiore al 15% sul 2023 e del 30% rispetto al 2019. Confidiamo di poter mantenere il trend positivo e auspichiamo una chiusura dell’anno in linea con l’andamento registrato fino ad oggi”.



Il viaggio su misura è un prodotto complesso che richiede una delicata sinergia tra gli esperti di destinazione, la tecnologia avanzata e l’organizzazione accurata. La scommessa di esportare il modello di business in Francia è stata audace ma sta dando i suoi risultati. Dopo un anno di rodaggio i primi mesi del 2024 hanno già raggiunto l’intero fatturato del 2023. E sulla scia di Naar Voyages, il tour operator ha deciso di intraprendere una nuova sfida nel mercato tedesco, che presenta ufficialmente a Napoli.



La direzione delle operazioni in Germania è stata affidata a Frank Götze, manager con oltre vent'anni di esperienza nel gruppo Dertour, che possiede numerosi marchi turistici, tra cui Kuoni, Meiers Weltreisen e Transair. Le attività di Naar Reisen inizieranno nell'autunno del 2024, proponendo al mercato tedesco le destinazioni di Naar, tra cui Stati Uniti, Australia, Giappone, seguendo il consolidato modello già adottato in Italia e in Francia.

Nella foto, Frederic Naar e Frank Götze.