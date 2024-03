di Gaia Guarino

Il settore crocieristico sta vivendo un momento positivo, con cifre per l’anno in corso che profumano già di record. In attesa della primavera, all’interno della industry si stanno definendo alcuni trend e CruiseCompete li ha raccolti nel suo CruiseTrends report

Le destinazioni che in primavera saranno meta dei crocieristi premium americani sono gli Stati Uniti abbinati alle Bahamas, al Messico e più in generale all’area caraibica, mentre gli ospiti che opteranno per un prodotto di lusso, oltre agli Usa si muoveranno verso Spagna e Grecia.



Interessante è, in ultimo, anche la finestra di prenotazione di una crociera. Come riporta travelpulse.com, i passeggeri premium sono quelli che in media bloccano il loro itinerario 223 giorni prima della partenza con picchi nei mesi da marzo a giugno. Chi sceglie una crociera fluviale prenota 323 giorni prima per viaggiare poi a maggio, giugno e agosto. Infine, altrettanto virtuosi sono gli ospiti a bordo di una nave di lusso che desiderano un tour estivo e se lo assicurano con un early booking di 260 giorni.