Kibo in Thailandia per assistere al Songkran

Kibo rilancia sulla Thailandia, una delle mete di punta della programmazione del t.o.

Appuntamento privilegiato per scoprirne tradizioni e folclore è il Songkran, festa tradizionale del Capodanno thailandese ufficialmente entrata a far parte del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Il festival si svolge nel mese di aprile e prende come riferimento il passaggio annuale del sole nella costellazione dell’Ariete, il primo segno dello zodiaco che segna l’inizio tradizionale del nuovo anno.



Astronomia e tradizioni si intrecciano in un momento di gioia collettiva, improntato all’apertura verso il futuro. La celebrazione si svolge dopo la raccolta del riso, di fondamentale importanza, e vede le famiglie riunirsi per rendere omaggio agli anziani viventi e agli antenati che non ci sono più, oltre alle sacre immagini del Buddha.



Partecipare ad un viaggio Kibo in questo particolare periodo dell’anno vuol dire riuscire a cogliere un modo di vivere che è un tutt’uno con l’armonia della natura.

“Il riconoscimento come patrimonio dell’umanità – spiega una nota dell’ente nazionale per il turismo thailandese – evidenzia il significato culturale e il valore storico del Songkran, che va ad aggiungersi all’elenco dei patrimoni immateriali di cui la Thailandia è titolare, ovvero la danza Khon, il massaggio thai e la danza acrobatica chiamata Nora”.



Tante le proposte Kibo legate alla destinazione Thailandia, con itinerari esclusivi, tour con guida nelle località meno conosciute del paese o soggiorni a Bangkok, a cui abbinare un soggiorno mare in una delle isole come Koh Samui o Koh Phangan.