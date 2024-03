Allianz Partners presenta il nuovo portale b2b Globy

Allianz Partners, con il marchio commerciale Allianz Global Assistance, punta sul mercato del centro Sud Italia e presenta il nuovo portale Globy, ora pienamente operativo.



Il nuovo portale dedicato alla linea Globy, la gamma di prodotti riservati alle agenzie di viaggi e ai tour operator, si presenta ora con un pratico responsive design e include tante novità pensate per offrire ai clienti assistenza personalizzata in modo semplice e sicuro.

Tra queste novità, il tool guida alla scelta del prodotto più adeguato alle diverse esigenze dei viaggiatori, presenta un preventivatore più semplice e intuitivo con la possibilità di confrontare simultaneamente le caratteristiche di più prodotti, consente l’accesso a report di vendita personalizzati, report contabili e l’apertura e consultazione dei sinistri.



“In un settore Travel in continua evoluzione, i viaggiatori continuano a rivolgersi con fiducia agli agenti e alle agenzie di viaggi, riconoscendone competenze e professionalità. Per questi nostri partner, per rendere più efficiente e semplice il loro lavoro al servizio dei clienti, abbiamo ridisegnato il portale Globy. Siamo dunque felici di poterlo mostrare ora, pienamente operativo, in un contesto come quello della Bmt”, ha sottolineato Massimiliano Sibilio (nella foto), chief commercial officer di Allianz Partners Italia.