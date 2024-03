Business travel, BizAway aiuta le aziende a controllare le spese con BizzyPay

Una nuova soluzione di pagamento end-to-end nella piattaforma di BizAway. La scale up friulana specializzata in business travel lancia BizzyPay, novità che si propone di rivoluzionare il modo in cui le aziende affrontano le proprie spese, offrendo una vasta gamma di funzionalità progettate per garantire flessibilità, sicurezza e controllo totale sulle transazioni finanziarie.

BizzyPay, progettata da BizAway e powered by Pliant, risolve alcuni dei problemi più frequenti nelle imprese, quali l’assenza di meccanismi di controllo automatici delle spese, una scarsa visibilità in tempo reale delle stesse, l’accesso dei lavoratori a strumenti di pagamento regolati, nonché i lunghi processi manuali di expense management.



Tramite un’interfaccia intuitiva e facile da navigare gli utenti - in viaggio e non - possono visualizzare e gestire le spese in tempo reale e generare carte che si integrano con i vari sistemi contabili, semplificando la mappatura automatica e il pre-accounting per ogni transazione.



La piattaforma supporta l’integrazione con Cta (Corporate Travel Account) e le Lodge Card, ovvero sia le carte virtuali - con esenzione 3DS - ideali per le prenotazioni, sia le carte fisiche, che risolvono molti dei problemi di connessione che possono sorgere in viaggio.



Utilizzando, inoltre, sofisticate tecnologie di crittografia e protocolli di sicurezza, la nuova soluzione garantisce che tutte le transazioni siano protette dal rischio di frode - adempiendo rigorosamente alle normative finanziarie e di privacy.



É anche disponibile un servizio clienti 24/7, che assicura un’assistenza tempestiva per risolvere qualsiasi problema.



“BizzyPay è una soluzione completa e sicura - spiega Luca Carlucci, ceo e co-founder di BizAway -. Uno strumento che rientra nel piano strategico di BizAway per offrire strumenti digitali sempre più in linea con le esigenze delle aziende e dei viaggiatori, cercando di anticiparle offrendo le migliori tecnologie d’avanguardia e un’esperienza personalizzata per ogni utente”.