Scalapay, nel 2024 previsto il raddoppio delle transazioni sui trasporti

Flessibilità, co-marketing e digitalizzazione: le tre parole d’ordine tracciano la strada che Scalapay percorrerà per i prossimi 12 mesi, nei settori trasporti e tour operator.

“Le aziende che stanno beneficiando maggiormente del servizio che proponiamo sono soprattutto i tour operator, tra i quali brand storici come Alpitour, Veratour, oltre a giovani realtà in forte sviluppo, ad esempio Si Vola, All Tours e Utravel – racconta Matteo Ciccalè (nella foto), travel partnership director di Scalapay -. Grazie alle attività di co-marketing, di recente, abbiamo raggiunto risultati di crescita eccellenti in relazione all’acquisizione di nuovi utenti. Registriamo, inoltre, un dato di grande soddisfazione in merito ai repeater, triplicati rispetto all’anno precedente, complici le strategie di marketing messe a disposizione dei partner con l’obiettivo di raggiungere un risultato condiviso, cui si aggiunge una flessione dei costi di acquisizione anno su anno, fino al 25%”.



Se le abitudini di consumo dei più giovani trovano nella rateizzazione una modalità affine alle proprie esigenze, i tassi di crescita degli utilizzatori di Scalapay, che scelgono il buy now pay later per acquistare un soggiorno con un tour operator, indicano che anche il target più maturo sta utilizzando attivamente gli stessi strumenti. Infatti, sono soprattutto le coppie di 45-65 anni che hanno aumentato l’incidenza delle prenotazioni sul totale per il 37%, anno su anno.



La crescita dei trasporti

L’altro fronte di grande crescita per Scalapay è il segmento trasporti, in cui risulta strategico il contributo della fintech nella vendita dei biglietti, contribuendo a un progressivo miglioramento delle performance annuali. Si sottolinea che i tassi di crescita maggiore nei trasporti vengono registrati presso le fasce di clientela di 18-24 e 25-35 anni.



Treni (tra gli altri partner Trenord), noleggio auto (tra gli altri partner Tinoleggio.it), aerei, ma soprattutto i trasporti navali sono il propulsore della crescita veloce di Scalapay nel settore, rappresentando il 20% del transato totale nell’ambito dei trasporti, superando così le compagnie aeree.



La fintech porta poi come esempio la partnership con Grimaldi Lines, che presto si estenderà anche alla gemella iberica Trasmed.



“Una collaborazione, quella con Grimaldi Lines, che ha permesso, in un anno, di raggiungere risultati di crescita superiori a ogni previsione. Grazie alle azioni strategiche e sinergiche dei due team, sono state attuate campagne con l’obiettivo di intercettare gli utilizzatori di Scalapay, potenzialmente interessati alle tratte navali operate della compagnia partenopea. Tale approccio data driven ha raggiunto il picco di successo nel periodo del black friday con un volume di vendite triplicato, rispetto all’anno precedente sulle tratte del Mediterraneo. Prevediamo a partire dal 2024 un incremento di transazioni sui trasporti pari al 100%, anno su anno, grazie all’ingresso di partner nei settori noleggio auto, bus e treni”.



“Una soluzione finanziaria davvero innovativa - spiega Francesca Marino, head of passenger department di Grimaldi Lines -, come quella proposta dal Buy Now Pay Later di Scalapay, è una profonda rivoluzione per il nostro settore: semplifica l’acquisto del viaggio via mare e lo rende accessibile a tutti. Oggi, a poco più di un anno dall’inizio della nostra partnership, posso confermare con soddisfazione che la modalità di pagamento dilazionato in 3 rate proposta da Scalapay, è tra le più apprezzate e utilizzate dal mercato”.