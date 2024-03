di Martina Tartaglino

Debutto Mediterraneo per Sun Princess, la più grande nave mai costruita in Italia da Fincantieri a Monfalcone, nonché la prima ad alimentazione Lng.

La crociera inaugurale è partita da Civitavecchia il 28 febbraio e ora l'ammiraglia è già al suo secondo tour nel Mare Nostrum.



Sabato a Barcellona, per la convention annuale, sono saliti ospiti e tanti international sales agents, tra i quali gli esponenti di Gioco Viaggi, agente in esclusiva per l’Italia.



Un’evoluzione

Eithne Williamson, vice president Uk & Europe di Princess, Cruises ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sun Princess fa parte della nuova generazione della nostra classe di navi: si tratta però di un’evoluzione e non di una rivoluzione. Vogliamo mantenere le caratteristiche che ci hanno reso reso riconoscibili nonostante le grandi innovazioni architettoniche e ingegneristiche. La tecnologia del Medallion, inoltre, accompagna gli ospiti in ogni momento della loro esperienza a bordo in modo facile, intuitivo e personalizzato”.



Williamson ha inoltre elogiato i risultati ottenuti sul mercato italiano. “Vogliamo continuare a offrire l’opportunità ai clienti italiani di poter viaggiare vicino a casa a bordo delle nostre navi”.



Sun Princess proseguirà l’estate nel Mediterraneo per poi riposizionarsi in inverno ai Caraibi. Per la stagione 2025 sarà affiancata dalla gemella Star Princess, ancora in costruzione a Monfalcone e la chi consegna è prevista per agosto 2025.