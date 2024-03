Un mese a bordo di Scarlet Lady: Virgin Voyages cattura i nomadi digitali

Virgin Voyages mira ad attirare quanti lavorano da casa e i nomadi digitali con una proposta speciale.

Lo ‘Scarlet Summer Season Pass', come riporta Travelmole, si rivolge ai lavoratori a distanza che per un mese potranno navigare nel Mediterraneo a bordo di Scarlet Lady, durante quattro crociere consecutive. Quest'estate sarà possibile scegliere tra quattro date disponibili tra giugno e settembre.



“Lavorare da casa non significa più essere legati a una scrivania o a un ufficio e mangiare gli avanzi del pranzo”, ha affermato Nirmal Saverimuttu, ceo di Virgin Voyages. I porti di scalo includono Cannes, Ibiza, Maiorca e Ajaccio.

Virgin offrirà anche un upgrade gratuito al pacchetto Wi-Fi Premium.



“Non ho mai pensato al lavoro e al divertimento come a due cose diverse, fa tutto parte della stessa vita. Vogliamo offrire ai clienti l’opportunità di viaggiare mentre lavorano a bordo delle nostre navi", ha affermato il fondatore di Virgin, Richard Branson.



