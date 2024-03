Ed è subito Viaggi: esperienze autentiche dal Marocco a Cuba

“Da anni - dice Stefania Picari (nella foto), fondatrice, manager di Ed è Subito Viaggi - lavoriamo per un segmento di mercato che qualcuno chiama ‘clushy’, il viaggiatore comodo e ‘luxury’ che esige un servizio di qualità, ricco di plus che possono andare dall’assistenza personalizzata al pacchetto tailor made. Studiando costantemente il mercato abbiamo rivolto la nostra attenzione anche ad un ulteriore segmento, che rappresenta quasi il 30% del mercato, che cerca la ‘comodità low cost’ intesa come il maggior confort possibile non al prezzo più basso, ma al minor costo possibile”.

Progettare pacchetti di viaggio “E’ impresa che richiede abilità artigianali, impegnate su più fattori: facciamo ricerca, selezioniamo partner e fornitori, sperimentiamo location e soluzioni di accommodation, studiamo al meglio le esigenze dei clienti, raggruppiamo i clienti per convinzioni ed esigenze simili, il che ci permette di elaborare pacchetti che poi personalizziamo con una metodologia agile e sperimentata. Le agenzie di viaggi sono alla ricerca di nuove esperienze da offrire ai propri clienti, itinerari che sappiano stupire e conquistare anche i viaggiatori più esigenti”.



“Nel 2023 abbiamo puntato su mete che hanno spaziato dalla Giordania ad Dubai-Abu Dhabi, dall’Argentina al Messico, in Europa abbiamo potenziato il Portogallo con le Azzorre e a fine estate abbiamo scommesso su Thailandia e Oman. Così per il 2024 siamo già operativi, scommettendo con le bellezze di Chefchaouen, la ‘Citta Azzurra’ in Marocco, con Cuba e i tour personalizzati in case particolarmente selezionate come ‘abitazioni d’epoca ristrutturate’ dove si potrà vivere a stretto contatto con i proprietari un’esperienza di viaggio autentica. Un viaggio che non produce racconti non è nei nostri orizzonti progettuali. L’assistenza personalizzata h24 fa il resto per produrre l’’esperienza perfetta’ per il cliente”.