Business Travel Trend di Uvet: a febbraio sfiorati i livelli pre-pandemia

Prosegue il trend positivo dei viaggi d'affari. Il Business Travel Trend, ovvero l'indice mensile sull'andamento del settore realizzato da Uvet con il Centro Studi Promotor (CSP), segnala per febbraio un incremento di 7 punti rispetto al mese precedente. L'indice passa così da 90 a 97 per quanto riguarda i volumi, mentre per le transazioni cresce da 72 a 76 (dove la base 100 viene fissata ai dati del 2019, ovvero il pre-pandemia)

"A febbraio - si legge ancora nella nota di Uvet - il travel value dei voli è 84 (vs 79 di Gennaio), registrando un buon incremento, mentre da segnalare per la prima volta un decremento del settore Car Rental a 116 (vs. 125 di Gennaio). I settore Rail invece registra un buon andamento in transazioni (69 vs 62) e in valore (75 vs 71). Il comparto alberghiero a febbraio in transazioni segnala un sostanziale pareggio con Gennaio (85 vs 84) mentre aumenta il valore (121 vs 108). Le trasferte domestiche sono a 94, nel resto d’Europa salgono a 100 e 97 l’intercontinentale".