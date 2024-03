Il nuovo volto di Norwegian Joy, fra Thermal Suite e The Haven Premier Owner’s suite

Norwegian Cruise Line lancia nuove esperienze a bordo della Norwegian Joy. La nave, appena uscita dopo tre settimane di restyling dal bacino di carenaggio, propone ora una Thermal Suite nella Mandara Spa and Salon, tre cabine ristrutturate secondo il concept The Haven Premier Owner's Suites, l’ampliamento del Vibe Beach Club e la creazione di 24 nuove cabine con balcone.

"I nostri ospiti hanno chiesto questi miglioramenti alla Norwegian Joy e noi li abbiamo realizzati - ha dichiarato David J. Herrera, presidente di Norwegian Cruise Line -. Ci sforziamo di far evolvere l'esperienza a bordo in base ai desideri e alle esigenze dei nostri ospiti, e questo è un altro esempio di come li mettiamo al primo posto nel nostro processo decisionale. Da una Spa ampliata a nuove cabine, con questi nuovi aggiornamenti, abbiamo dato ai nostri ospiti più spazio per rilassarsi, staccare la spina e godersi il tempo a bordo".



La Thermal Suite presso la Mandara Spa and Salon è completa di opzioni rigeneranti come i nuovissimi lettini Four Senses, una sauna, una ice room e un bagno turco. Le suite The Haven by Norwegian® Premier Owner’s sono state ampliate a tre camere da letto. Le due nuove suite comprendono tre camere da letto; tre bagni; un soggiorno completamente rinnovato, camera matrimoniale e mobili da esterno; così come una nuova sala da pranzo separata che si affaccia sul The Haven Horizon Lounge rivolto a prua.



Anche l’esclusivo Vibe Beach Club, per soli adulti, è stato ampliato e ora vanta un layout simile a quello del Vibe Beach Club disponibile su Norwegian Encore e Norwegian Bliss, con nuove cabine private di lusso.