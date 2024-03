Cunard, tutto è pronto per il debutto di Queen Anne: prima crociera il 10 maggio

È previsto per il 10 maggio da Southampton a Lisbona il viaggio inaugurale di Queen Anne, la nuova ammiraglia di Cunard che si aggiungerà alla flotta della compagnia, composta da tre transatlantici luxury: Queen Mary 2, Queen Elizabeth e Queen Victoria.

Progettata per offrire il massimo del comfort e un’esperienza di crociera raffinata, la nuova unità da 113mila tonnellate e con una capacità di 3.000 passeggeri è stata costruita in Italia da Fincantieri. Tra i servizi cinque ristoranti, attività sportive con campo da padel e golf, bar e punti ritrovo, piscina e idromassaggi e un focus prioritario su salute e benessere, con un programma olistico dedicato e l’esclusiva collaborazione con Harper’s Bazaar; e ancora l’atmosfera alla James Bond del casinò, il teatro e la collaborazione esclusiva con il pluripremiato produttore teatrale

di Broadway David Pugh per la messa in scena di spettacoli innovativi.



Ma la vera punta di diamante di Queen Anne sarà la più grande collezione d’arte mai curata in mare, cui hanno contribuito oltre 3.000 artisti e designer, con 4.300 opere d’arte e sculture.



Le crociere

Per quanto riguarda le altre navi Cunard, la Queen Victoria salperà per il Mediterraneo da maggio a settembre e prevede itinerari anche nei fiordi e in Islanda. A bordo di questa nave è inoltre possibile effettuare il Giro del Mondo, con partenza il 9 gennaio 2025 per una durata totale di 78 notti.



La Queen Elisabeth sarà invece in Alaska con partenze dall’Italia a luglio e agosto per crociere di 10 notti, mentre l’ammiraglia Queen Mary 2, l’unico Ocean Liner attualmente in servizio, effettua la traversata atlantica di 7 notti da Southampton a New York e viceversa, garantendo un collegamento regolare fra Europa e Stati Uniti, con partenze da maggio a dicembre.

La nuova Queen Anne prevederà il Giro del Mondo più completo, dal 9 gennaio al 27 aprile, che in 107 notti effettuerà la circumnavigazione completa del globo verso Ovest.