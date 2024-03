Hype rafforza il conto Premium, polizze per i viaggi all'estero

La fintech Hype rafforza il conto Premium grazie alla collaborazione con Wopta Assicurazioni. Per chi è già titolare di questo conto si aggiungono così 4 nuove coperture assicurative comprese nel canone (che non varia), una nuova procedura di onboarding più rapida e smart e l’assistenza clienti basata su AI generativa.

Nuovi elementi che si sommano alle 4 coperture già disponibili. Inoltre, c’è la possibilità di aggregare più conti a cui accedere da un unico touchpoint per avere consapevolezza e controllo delle proprie capacità di spesa, oltre ai vantaggi del programma World Elite Mastercard, a cui la carta Premium è collegata.



Assistenza medica

Tra le nuove coperture incluse nel canone una riguarda l’assistenza medica per chi viaggia all’estero, dal rimborso di eventuali spese mediche e di rientro anticipato, sino alla possibilità di ricevere un consulto medico telefonico ovunque nel mondo, usufruire di un interprete gratuito e ricevere farmaci urgenti.



A questa si aggiunge l’assistenza medica prevista su tutto il territorio italiano, sia per residenti che per viaggiatori, che consente di usufruire, tra l’altro, di consulto medico telefonico, invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza e reperimento di presidi medico-chirurgici.



Oltre alle assicurazioni per assistenza medica, ritardo aereo, smarrimento bagagli e annullamento o interruzione viaggi, Hype Premium abilita alla partecipazione al programma World Elite Mastercard che, tra i diversi vantaggi (ad esempio l’accesso in anteprima alla vendita di biglietti per eventi e concerti), permette un numero illimitato di accessi a tariffa scontata in oltre 1.000 Vip Lounge negli aeroporti di tutto il mondo.