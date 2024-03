Tavola rotonda per l'Arabia Saudita durante l'ITB di Berlino. L'evento 'Unlocking opportunities – navigating the Saudi tourism landscape', svoltosi alla presenza di Hazim AlHazmi, president of Europe & Americas di Saudi Tourism Authority, è stato l'occasione per uno scambio di idee riguardo le opportunità e le sfide per gli investitori e gli operatori internazionali.

Tra i relatori del panel anche Andrea Vannucci (nella foto), general manager di Sporting Vacanze il quale si è soffermato sull'importanza di superare alcuni pregiudizi riguardanti l'Arabia Saudita, da anni radicati nella mente del consumatore europeo.



"È una delle destinazioni più sicure che io abbia mai visitato - sottolinea Vannucci -. Bisogna, pertanto, veicolare una descrizione precisa del Paese".



Una meta che crede nel futuro, un futuro fatto anche di turismo, industry che oggi si vede destinare un investimento di 800 miliardi di dollari per il raggiungimento degli obiettivi della Vision 2030. I progetti, molti dei quali orientati al segmento luxury, sono lo specchio di un Paese che desidera posizionarsi come 'premium'.



Un lusso che va oltre il binomio 'sfarzo e comfort' e che si concentra altresì su quello di 'calore e accoglienza'.



"L'Arabia Saudita è bellezza, è umanità - prosegue Vannucci -. Per noi rappresenta una destinazione perfettamente allineata al nostro portfolio e credo fermamente che in questo momento sia compito di noi t.o. trasmettere un messaggio chiaro sul Paese, un racconto - conclude - che necessita di uno storytelling attento e profondo, dove anche a fronte di una crescita di awareness via social, il lavoro svolto dalle piattaforme online non è sufficiente".



Gaia Guarino