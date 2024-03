Jambo Group presenta Vibes Collection

di Gaia Guarino

Jambo Group, in occasione di un evento organizzato a Milano per incontrare le adv e la stampa di settore, presenta il nuovissimo catalogo 'Vibes Collection'.

Un mix di esperienze che, come spiega lo stesso Fabio Cianci (nella foto), ceo del t.o., "esce da ogni schema di programmazione".

Si tratta di un prodotto variegato che include una serie di emozioni, su diverse destinazioni, dedicate ai veri viaggiatori. "A fine mese - aggiunge - uscirà invece il catalogo World con la programmazione su Egitto, Mar Rosso, Messico, Guatemala e Usa con estensione Caraibi".



Core business di Jambo Group rimane però la Grecia, e il suo Estratto Greece Collection ben evidenzia le scelte dell'operatore che, non soltanto cerca località e situazioni meno conosciute dal mercato italiano ma che pur pacchettizando con combinazioni volo e hotel, mantiene viva la propria anima tailor made.



"Puntiamo comunque sulla flessibilità - conclude Cianci -. Ciò vuol dire che le adv possono prendere i singoli servizi e modulare la creazione del viaggio affinché questo rispecchi appieno le esigenze del cliente finale".