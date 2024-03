Sonders&Beach e Ita Airways insieme per il Giappone

Sonders&Beach ha recentemente siglato una partnership con Ita Airways per la realizzazione di uno spot video promozionale della destinazione Giappone, orientato al segmento Lgbtq+.

Sonders&Beach e Ita Airways credono nello sviluppo inclusivo del Giappone, Paese che quest’anno vedrà ad Osaka, per fine ottobre, la convention mondiale del turismo Lgbtq+ di Iglta.

Osaka sarà anche la città sede di Expo 2025 e Sonders&Beach tiene in considerazione le grandi possibilità di apertura che ci saranno in questi due anni verso il Paese.



Inoltre, Quiiky presenta per la prima volta nella sua offerta un tour dedicato al Giappone, sviluppato localmente con un corrispondente in loco.

Nel tour di base di Quiiky propone tappe a Tokyo, Hakone con relax alle terme giapponesi, Takayama, Kanazawa per vivere l’esperienza della Nomura samurai house e vedere il giardino delle sei sublimità, considerato uno dei tre più belli al mondo.

A Kanazawa si visita il quartiere delle geishe, l’Higashi Chaya. Il tour si chiude con Kyoto, con possibile tappa nella vicina Osaka.