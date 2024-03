“Compagnie e agenzie di viaggi trarranno beneficio dalla Gen AI”. A dirlo è Garry Wiseman, excecutive vice president di Sabre Travel Solutions, che, intervenendo al panel Itb 'Google: How GenAi is changing the Digital World', ha spiegato come l’Intelligenza artificiale generativa rappresenti una vera e propria “rivoluzione” che non deve spaventare, poiché garantirà un supporto cruciale per gli operatori del turismo organizzato, in particolare nella velocizzazione di alcuni processi comunicativi e sul fronte del contenimento dei costi operativi

“Le aziende ne trarranno beneficio in termini di tempo e di spesa – ha spiegato -. Per esempio lavoriamo con un grosso network, che riceve milioni di e-mail. E ciò richiede tanto tempo per la presa in carico di ogni comunicazione. Con la Gen AI visioniamo queste e-mail e le passiamo alla figura più competente, chiediamo via chat eventuali informazioni aggiuntive al cliente e automaticamente traduciamo queste informazioni in una soluzione di viaggio che l’agente può poi proporre”.

Questo, ha precisato Wiseman, “comporta un grande risparmio di soldi e costi per l’agenzia, che può smarcarsi dalla lettura e gestione della posta”.



C’è poi un altro vantaggio. Ed è nella fase ispirazionale, durante la pianificazione del viaggio, che avviene sempre di più tramite i canali digitali. “La Gen Ai può aiutare le agenzie a costruire proposte e a realizzare contenuti ispirazionali. Una grande opportunità può essere quella di promuovere destinazioni realizzando contenuti efficaci da postare poi sui social e piattaforme visual”.

Alessia Noto