L’Arabia Saudita più autentica: domani il webinar di Kel 12

Ultime ore per iscriversi al webinar ‘AlUla e Arabia Saudita: l’ultima frontiera del turismo’ organizzato da Kel 12 in collaborazione con Royal Commission for AIUla e Saudi Tourism Authority.

Domani alle 14,30 un panel di relatori esperti della destinazione condurrà gli adv alla scoperta di una meta emergente, approfondendo sia aspetti legati agli spunti di viaggio, sia tematiche pratiche per organizzare al meglio il soggiorno.



In compagnia di Giacomo lachia, product manager Arabia Saudita Kel 12, Marco Restelli, giornalista ed esperto Kel 12, Lucrezia Martinengo, market manager Italy Royal Commission for AlUla e Alberto Truffa, travel trade manager Italia Saudi Tourism Authority, si partirà da AlUla per immergersi nelle atmosfere saudite, in equilibrio fra importanti testimonianze archeologiche, città moderne e una natura incontaminata.



Il viaggio verrà accompagnato da Kel 12, che presenterà il suo modo di vivere la destinazione, declinato in nove diversi itinerari.

I lavori saranno introdotti da Daniela Di Berardino, trade manager Kel 12.



E’ possibile iscriversi al webinar gratuito organizzato in collaborazione con TTG Italia domani 7 marzo alle 14,30 direttamente a questo link.