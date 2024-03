L'Italia della neve vista dallo studio Mastercard

L'Italia, e in particolare le destinazioni alpine, si confermano un’eccellenza per gli appassionati dello sci. A spiccare sono le mete della Val Gardena e di Breuil-Cervinia, è lì infatti che si registrano gli scontrini più elevati, al contrario di Sauze d'Oulx e Sestriere che si posizionano tra le più accessibili.

È questo il quadro che emerge da alcune analisi fornite dal Mastercard Economics Institute che identifica i trend di spesa nelle principali località sciistiche di tutto il mondo nella stagione 2023-2024, e sottolinea come lo sci sia uno sport con prodotti e attività in grado di soddisfare le esigenze di un ampio spettro di consumatori.



“Come ci mostrano gli insight del nostro Mastercard Economics Institute, prosegue il trend dell’economia esperienziale", commenta Michele Centemero, country manager Italy di Mastercard. "Indiscussa è la grande attrattività dell’Italia, con un’offerta sciistica d’eccezione adatta per ogni budget".



Guardando fuori dai confini nazionali, le destinazioni più amate da chi cerca la neve sono quelle in Svizzera, Austria e Stati Uniti che registrano gli andamenti di spesa più alti. Viceversa, per quanto riguarda il segmento low-cost, Georgia, Australia e Polonia portano a casa gli scontrini medi più modesti.



Gaia Guarino