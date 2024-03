L'estate di Idee per Viaggiare: trend positivo e prezzi stabili

di Amina D'Addario

Un febbraio archiviato come "il miglior mese di sempre", il peso crescente dell’advance booking sulla stagione estiva e, non ultimo, le tariffe aeree che “si sono stabilizzate” interrompendo finalmente la spirale degli aumenti incontrollati. È il direttore generale di Idee per Viaggiare, Fabio Savelloni (nella foto), a commentare una fase del mercato particolarmente positiva.



“Già a settembre abbiamo venduto l’estate in modo molto più importante rispetto agli anni passati, con un’ottima prevendita su luglio e agosto. Questo ha chiaramente creato un po’ di collo di bottiglia sulle disponibilità e sui prezzi, che però riusciamo a bypassare con i nostri allotment in vuoto e pieno”.

Le performance

Dunque un periodo d’oro per l’operatore che a febbraio ha archiviato “il migliore anno di sempre”. “Il dato interessante - prosegue Savelloni - è che abbiamo migliorato i risultati economici con un prezzo medio leggermente calmierato e un numero maggiore di pratiche e passeggeri”. A influire sul trend, le tariffe del settore aereo che, rileva il manager, “si sono stabilizzati ora che vettori hanno rispristinato destinazioni e messo in pista più aeromobili”.



Ma quali sono le mete più richieste? “La domanda continua a concentrarsi su Maldive e Stati Uniti, ma quelle che stanno crescendo in modo più significativo sono il Giappone, la Thailandia insieme a tutta l’area orientale”. Riscontri positivi anche dal progetto Marcelletti by Idee per Viaggiare con il Messico che “a Capodanno è entrato nell’élite delle mete più richieste” e “la ripresa della domanda verso il Sud America”.