La Sardegna guida la ripartenza del Mare Italia. “Il trend è di crescita rispetto allo scorso anno e registra l’ottima performance della Sardegna, con una durata media del soggiorno di 7 giorni e una media pratica di 2mila 500 euro” commenta il direttore commerciale di Futura Vacanze, Belinda Coccia (nella foto).

In generale, “Le vendite mare Italia si sono mosse bene già dai Club Days, l’iniziativa commerciale di super advance booking che riguardava le prenotazioni Club Italia confermate dal 6 novembre al 6 gennaio 2024. Anche per quanto riguarda gennaio e febbraio, il trend è di crescita rispetto al corrispondente periodo del 2023. Quest’anno stiamo registrando poi un alto numero di richieste anche sul fronte incoming e prenotazioni gruppi, con un allungamento della stagionalità”.



L’advance booking sta tornando a essere una pratica usuale di chi sceglie le adv: “Grazie alle iniziative che vedono da una parte il risparmio e dall’altra la flessibilità c’è un’attenzione particolare alla prenotazione anticipata, sicuramente complice anche la situazione internazionale”.



Per incrementare il prodotto a scaffale e mantenere il trend positivo, Futura Vacanze ha introdotto quest’anno diverse novità. “Abbiamo iniziato negli ultimi mesi con l’apertura della destinazione Kenya e l’importante new entry del Futura Club Twiga. Nelle scorse settimane abbiamo annunciato il nuovo Futura Club Le Cale d’Otranto. Riservato ad una clientela over 12, con le sue oltre 400 camere, il villaggio è molto amato dal mercato italiano si trova in un punto mare spettacolare del Salento. Sempre nelle ultime settimane abbiamo lanciato anche un’ulteriore destinazione nella programmazione Club con l’apertura della Tunisia e il nuovo Futura Club Cesar Thalasso Aqua Resort a Djerba”. I.C.