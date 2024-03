Il Gruppo Bluvacanze comincia il 2024 sotto i migliori auspici. Tra i trend di maggior rilievo il forte advance booking, anche se fortemente ridimensionato dalla crisi mediorientale di ottobre 2023: ad oggi si registra il 15% in più delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il Gruppo Bluvacanze ha chiuso il 2023 con 810 milioni di euro di volume lordo di travel value e prospetta un 2024 con 918 milioni di euro, al netto delle elisioni intercompany.

Guardando al trimestre estivo, l’anticipazione di mercato è del +35%. Alcuni nodi critici sono rappresentati dalla materializzazione dei preventivi, che sconta l’aumento dei prezzi, la minore capacità di spesa delle famiglie e la difficoltà di ottenere in tempo i documenti per l'espatrio.



In merito alle destinazioni, si registra un graduale recupero dell’Egitto, gravemente compromesso dagli eventi di ottobre. Oggi questa destinazione vale il 30% in meno rispetto a un anno fa. Tra le esperienze di viaggio perdura il boom per le crociere, soprattutto nel Nord Europa (+37%). Nel Mediterraneo, brillano Spagna e Grecia (+74 e + 77%). Sul lungo raggio, ottime le performance per Stati Uniti (+32%) e Giappone (+34%).



In dettaglio, le agenzie del network a brand Vivere & Viaggiare e Bluvacanze supereranno ampiamente i valori del 2019.

L’area Mice ed eventi si esprime in contesti di rilievo internazionale e incrementando il portafoglio di aziende, mentre il comparto del business travel di Cisalpina Tours raggiungerà un livello record ditransazioni



Il piano di sviluppo del Gruppo Bluvacanze nel medio termine insisterà sulla trasformazione digitale e sull’internazionalizzazione, con la definitiva apertura di uffici in Sudafrica. Il Far East costituirà il prossimo capitolo del piano di espansione globale, dal 2025.

Infine, il tour operator Going registrerà tassi di crescita a due cifre grazie al consolidamento delle linee strategiche dirette a creare esperienze di viaggio su misura, di alto profilo e arricchendo le divisioni Going Resort e Incoming di Going2Italy.