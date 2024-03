Trasformazione digitale al centro dei piani di sviluppo del Gruppo Bluvacanze, che spinge l’acceleratore sulle sue tre aree di business: retail del turismo, tour operating e viaggi d’affari.

Alla base di questa mutazione c’è un cambio di passo, incentrato sulla relazione con il cliente, che sta trasformando l’azienda dall’interno: culturalmente anzitutto, poi nella produzione, nelle professionalità che vengono ricercate e, infine, nel modello di business.



“Il futuro dell’azienda e della sua sostenibilità economica passa dal rapporto diretto con i viaggiatori - spiega Domenico Pellegrino (nella foto), ceo del Gruppo Bluvacanze -: questo introduce un processo progressivo di omnicanalità, differenziata per le tre business unit. Dunque, il network di punti vendita di viaggi con le sue insegne, Going e Cisalpina Tours. Il risultato finale è creare una esperienza di viaggio interagendo con il consumatore, in tutti gli ambiti delle nostre attività”.



La strategia digital intrapresa è attualmente focalizzata sul retail, poiché nel turismo leisure si sta verificando l’innovazione più evidente verso l’adozione di strumenti digitali da parte dei consumatori finali.



Il Gruppo Bluvacanze ha già realizzato la connessione online to offline attraverso l’app Blu&cluB e l’e-commerce della piattaforma Bluvacanze.it, strumenti che concorrono allo scouting di nuovi consumatori da condurre in agenzia. Tra le tecnologie introdotte non può mancare l’IA a beneficio dei viaggiatori, in grado così di costruire una esperienza di viaggio guidata all’interno del motore di ricerca mentre lato-backoffice sveltirà le attività di creazione di contenuti visivi e testuali, così come aiuterà nell’individuare tattiche di advertising con l’avvio di campagne da aprile 2024.



Gli step dell’immediato futuro della nuova strategia digital del Gruppo Bluvacanze per l’area retail prevedono lo sviluppo di un piano di comunicazione orientato a stimolare i viaggiatori a rivolgersi a un punto vendita Bluvacanze e Vivere&Viaggiare.



“Tutto questo avviene attraverso la nuova divisione digital conusmer experience con il supporto dell’It, che ha impiantato una infrastruttura tecnologica basata sul Crm di Salesforce di cui siamo tra le poche aziende in Italia a sfruttare anche il modulo di Loyalty”.