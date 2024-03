Club del Sole in tv con la campagna 'Voglio tutto'

Club del Sole debutta in televisione con ‘Voglio tutto’, spot realizzato dall’Agenzia Conic, per promuovere la prossima stagione estiva e il format innovativo di vacanza ‘Full Life Holidays’.



Lo spot ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’esistenza di un sistema di ricettività completamente innovativo e unico nel settore travel, promosso dal Gruppo e sintetizzato nel concetto ‘Full Life Holidays’: una nuova definizione di vacanza che unisce, per la prima volta, natura e comfort.





“Lo spot ‘Voglio tutto’, risultato di un lavoro a quattro mani con l’agenzia di comunicazione Conic, è una piena rappresentazione dei valori che contraddistinguono l’offerta Club del Sole - ha dichiarato Francesco Giondi (nella foto), amministratore delegato Club del Sole –; una proposta di valore che consente di conciliare elementi che nel percepito comune sono in contrasto, come il comfort e la natura. Elementi che, nel nostro format di vacanza ‘Full Life’ convivono e permettono di vivere una vita piena, senza dover rinunciare a nulla: servizi innovativi, la bellezza dello stare insieme e condividere il proprio tempo di relax in un’atmosfera informale e accogliente con il valore aggiunto di godersi la natura e gli spazi aperti”.



‘Voglio tutto’ veicola la mission di Club del Sole, che riesce a soddisfare tutti i desideri dei clienti con una proposta di ospitalità innovativa.

Un ricco programma di intrattenimento per adulti e bambini - giochi in spiaggia e in piscina, attività sportive e spettacoli serali - assicura il divertimento; confortevoli lodge di design, bungalow e luxury caravan discovery ricreano l’atmosfera di accoglienza e buon vicinato. E poi dintorni tutti da scoprire a piedi, su due ruote in famiglia o in compagnia del proprio amico a 4 zampe. Non deluderà neanche l’offerta gastronomica, ampia e variegata.



Protagonista dello spot è una donna, determinata ed esigente, che parla agli spettatori mentre inaugura la sua vacanza in uno dei Villaggi Club del Sole.