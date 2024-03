Settemari si riposiziona sull'Italia e apre le vendite in Sicilia, Sardegna e Puglia

Sono sette le strutture con cui Settemari declina il suo mare Italia, aprendo le vendite per un prodotto che, quest’anno, vede la struttura siciliana del Settemari Club Baia di Mulini ad Erice affiancarsi ai Settemari Style AmareClub distribuiti in tutta la Sardegna e in Puglia.

"Abbiamo scelto di riposizionarci sull'Italia - spiega Sabrina Scaglioni, product manager di Settemari - perché è una destinazione che ha molto da offrire ed è costantemente richiesta dal cliente, anche in formula non club. Abbiamo quindi scelto una formula Style seguendo la richiesta del mercato e ampliando il nostro target".



Peculiarità del prodotto Settemari è la garanzia di un ottimo rapporto tra qualità e prezzo per strutture molto attente alla qualità dei servizi e tutte a pochi passi dal mare.



A breve sarà online anche il catalogo estate 2024, tra le cui novità figura Antalya, in Turchia, che si affianca ai tour e alla programmazione Bodrum già proposta nelle stagioni precedenti con risultati soddisfacenti. Completano l’offerta il Marocco con i suoi tour, Cipro, il Mar Rosso con Marsa Alam e Sharm el Sheikh, le classiche crociere sul Nilo e la Tunisia.