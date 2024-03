Msc Crociere main sponsor di Ac Monza

di Alberto Caspani

Un main sponsor “romantico”. Msc Crociere e Ac Monza hanno rinnovato per il secondo anno consecutivo la propria partnership, forti di un legame affettivo speciale nutrito da Adriano Galliani, amministratore delegato del club di calcio brianzolo.

Insieme a Simmenthal, il logo della compagnia tornerà dunque a essere esibito negli spazi dello stadio Brianteo e sulla home page del sito internet dell’AC Monza, a partire dal match in serie A con la Roma sino al termine del campionato.

“Msc Crociere mi fa tornare giovane - ha spiegato Galliani in conferenza stampa - dal momento che la compagnia fu anche sponsor del Milan con cui nel 2007 vincemmo la Champions League, portandomi in pellegrinaggio ad Atene per baciare il campo della vittoria. Come diceva Silvio Berlusconi, la partnership con un grande brand va perseguita senza compromessi, perché quando i valori sono in comune, entrambi possiamo crescere ancora di più”.



“L’Ac Monza si è dimostrata squadra mirabolante sin dalla collaborazione dello scorso anno - ha aggiunto Fabio Candiani (nella foto a sinistra insieme ad adriano Galliani), direttore vendite Msc Crociere - e nel 2024 anche la nostra compagnia punta a mettere a segno un ulteriore risultato storico, con 4,2 milioni di ospiti movimentati nei 14 porti italiani. Il territorio brianzolo, su cui potremo proporre un nuovo Lighthouse Store, rappresenta un bacino importantissimo per gli imbarchi verso i porti internazionali”.