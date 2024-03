Viaggialdo stringe una partnership con Agenzia per Amica

Viaggialdo sigla un accordo con Agenzia per Amica, diventando ufficialmente t.o. partner del network di adv.

“Stiamo vivendo una fase di crescita e il nostro obiettivo è quello di diventare sempre più una prima scelta per tutte le adv", commenta Marco Ghidoni, product manager area mondo di Viaggialdo.



"L’accordo con Agenzia per Amica rappresenta una chiara volontà di avvicinarci alla distribuzione con i nostri prodotti e le nostre competenze per portare gli italiani alla scoperta del mondo”.

Parallelamente, Viaggialdo prosegue nello sviluppo delle proprie attività nella Penisola Arabica non soltanto rafforzando i contratti già in essere sulla destinazione ma anche credendo nella forza di un dmc come OriginalOman, brand di Originaltour.



“Abbiamo voluto affidarci a Originaltour in virtù della sua conclamata esperienza e professionalità - conclude Ghidoni -. Anche nella selezione dei nostri collaboratori operiamo pertanto in maniera mirata così da assicurare l’eccellenza al consumatore finale”. G.G.