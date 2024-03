Gattinoni: “Giusta la protesta degli Ncc, chiediamo al Governo di rivedere il decreto”

“Solidarizziamo e condividiamo la giusta protesta degli Ncc che si trovano di fronte a una ipotesi di riforma discriminatoria nei loro confronti e persino peggiorativa rispetto al quadro normativo attuale, già antiquato e criticabile”. Così Franco Gattinoni, presidente della Federazione turismo organizzato di Confcommercio (nella foto), in merito alle proteste di quanti operano nel comparto del Noleggio con conducente contro la proposta di riforma del Ministero dei Trasporti.

Tra le misure, il provvedimento vieta le attività di intermediazione delle agenzie. “Oltre ai rischi di violazione della privacy dei clienti e agli assurdi appesantimenti burocratici, in particolare ci sembra inaccettabile la previsione normativa che non consentirebbe agli Ncc di avvalersi di servizi di intermediazione, tra cui le stesse agenzie di viaggi – spiega Gattinoni –. Si tratterebbe di un handicap molto grave per la filiera del turismo organizzato, di cui il Noleggio con conducente rappresenta un segmento rilevante. Peraltro, la norma primaria fa riferimento al divieto del ricorso all’intermediazione di piattaforme tecnologiche, che non c’entra nulla con i tradizionali pacchetti che l’agente di viaggi fornisce ai clienti e che possono includere servizi Ncc”.



“Ecco perché appoggiamo la loro protesta – conclude Gattinoni – e chiediamo al Governo di rivedere e ripensare radicalmente i provvedimenti in discussione”.