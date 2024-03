Obiettivo X edizione 2024: Ota Viaggi invita gli agenti in Puglia

Nuova edizione di ‘Obiettivo X’, l’appuntamento ideato da Ota Viaggi che mira a creare così un canale di comunicazione diretto tra tutti i player del turismo.

Dopo la prima edizione del 2021 quest'anno Obiettivo X ritorna in Puglia, in particolare all’interno della cornice del CDSHotels Porto Giardino, che ospiterà Ota Viaggi e tutti i suoi ospiti dal 17 al 19 maggio 2024. Durante i tre giorni dell'evento, il t.o. accompagnerà tutti i suoi ospiti in visite guidate ad alcune strutture presenti nella programmazione del 2024.



Inoltre, anche quest'anno, l'evento sarà arricchito dalla partecipazione di aziende partner con rilevanza nazionale, che contribuiranno a rendere l'esperienza ancora più stimolante per tutti i partecipanti, insieme a tantissime novità e sorprese che saranno annunciate nella presentazione ufficiale del programma dell’evento la prossima settimana, riservate alle agenzie di tutta Italia invitate anche quest’anno a partecipare.