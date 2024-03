Il Giappone di Boscolo fra tour classici e novità

Punta sul Giappone Boscolo Tours, che nella programmazione 2024 spinge sulla meta asiatica molto richiesta dai turisti italiani.

“Il Giappone è stata la prima nuova destinazione che abbiamo presentato, già a metà novembre - spiega la destination manager Valeria Pirodda -, e ha già fatto registrare un interesse molto forte, con tante prenotazioni e tour già confermati per tutto il 2024.”



I prodotti messi in campo dall’operatore sono il tour “Giappone classico”, un itinerario essenziale nel paese del Sol Levante, alla scoperta di tutti gli highlight imperdibili e il “Gran Tour del Giappone” che rappresenta un ampliamento dell’itinerario del “Giappone classico” con Osaka, Hiroshima, il Santuario di Itsukushima e il Castello di Himeji, conosciuto come il Castello dell’Airone Bianco.



Gli itinerari sono realizzati in collaborazione con ITA Airways ed Etihad, e prevedono entrambi la partenza dai principali aeroporti italiani via Roma Fiumicino.



“Abbiamo già iniziato a lavorare alla programmazione per il 2025 - conclude Pirodda - dove presenteremo diverse novità. Vogliamo continuare a puntare forte sul Giappone anche sul medio termine.”