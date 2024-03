di Amina D'Addario

C’è la formazione al centro della strategia di Idee per Viaggiare. L’operatore ha ospitato ieri, nella sede di Roma, una sessantina di agenzie per l’appuntamento dedicato a Chinasia, lo storico brand monoprodotto acquisito lo scorso luglio.

“Il grande volano per la ripresa della destinazione - ha spiegato Laura Grassi (nella foto), product manager Chinasia by Idee per Viaggiare - è l’abolizione del visto per i viaggi dall’Italia inferiori ai 15 giorni. È una grande facilitazione che ha risvegliato l’interesse tanto che per Pasqua e aprile quasi tutte le partenze programmate sono al completo”.



Nove i tour, tutti in esclusiva, proposti dall’operatore: si va dal classico 'Marco Polo', itinerario che tocca le grandi capitali della Cina quali Pechino, Xi’An e Shanghai, fino al nuovo 'Universo di colori', pensato per scoprire le famose montagne dello Zhangjiajie National Forest Park.



Ma quella di ieri non è l’unica iniziativa dedicata alla Cina prevista dall'operatore. “Con la nostra ACT-Accademia Creativa Turismo - ha sottolineato il direttore generale, Fabio Savelloni - abbiamo in programma una due giorni di formazione intensiva, probabilmente a maggio, in cui daremo approfondimenti di prodotto su questa destinazione. L’idea è quella di creare un calendario continuativo per gli adv con focus su singole destinazioni”.