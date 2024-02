L’AI per il travel, su Bluvacanze.it la funzionalità che crea il viaggio ideale

Volete il viaggio dei vostri sogni? Ci pensa l’Intelligenza Artificiale. L’idea è del Gruppo Bluvacanze, che ha saputo intercettare la nuova tecnologia inserendo su Bluvacanze.it una funzionalità che collabora con gli utenti del sito di e-commerce del network di punti vendita del gruppo per trovare il viaggio ideale.

“L’AI si sta rapidamente affermando anche a supporto dei booking engine nel Travel e non ha tardato a comparire in Bluvacanze.it - commenta Marco Orlandi (nella foto), digital consumer experience officer del Gruppo Bluvacanze -: inserendo all’interno della customer journey un BOT generativo, in grado di costruire esperienze di viaggio sulla base di una effettiva interazione, vogliamo rendere il processo di pianificazione delle vacanze non solo più efficiente, ma anche emozionale, stimolando il gioco di autocomporsi il progetto”.



La tecnologia che interpreta le richieste

La piattaforma web è infatti dotata di una tecnologia che interpreta le richieste dei viaggiatori in termini sia concettuali sia dietro l’input di destinazioni specifiche o parole-chiave, restituendo programmi di viaggio prenotabili.



La funzionalità invita il viaggiatore a “Descrivere il viaggio dei propri sogni” suggerendo alcuni esempi come “Nuotare in acque cristalline”, per citarne uno. All’inserimento di una prima richiesta segue un risultato via via perfezionabile per poi arrivare a realizzare una proposta concreta e acquistabile immediatamente, oppure lasciando ai punti vendita Bluvacanze e Vivere&Viaggiare la facoltà di un'ulteriore personalizzazione del pacchetto.