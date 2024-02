Allianz Partners: Jacob Fuest nuovo chief markets officer

Jacob Fuest (nlella foto) è il nuovo chief markets officer e board member di Allianz Partners. Nel nuovo ruolo, Fuest si concentrerà sulla guida delle business unit del Gruppo in tutto il mondo per accelerare la crescita.



Fuest, con alle spalle 12 anni di esperienza nel Gruppo Allianz, ha recentemente guidato la divisione Business Western and Southern Europe di Allianz Se, Allianz Partners e Allianz Direct. Ha inoltre fatto parte del cda di diverse grandi entità di Allianz e ha guidato progetti di trasformazione su larga scala. Prima di questo ruolo, ha ricoperto diverse posizioni di leadership in Allianz Partners, tra la quali quella di head of market management and innovation, ceo di Allianz Partners Germania e Regional ceo Northern, Central and Eastern Europe.



Tomas Kunzmann, ceo di Allianz Partners, ha commentato: "È un piacere accogliere nuovamente in Allianz Partners un leader di grande spessore come Jacob Fuest. La sua lunga esperienza manageriale e la sua conoscenza di Allianz e del business di Allianz Partners, insieme alla sua mentalità innovativa, lo pongono in una posizione eccellente per guidare le nostre business unit locali. Sono certo che Jacob Fuest riuscirà a portare la già forte crescita del nostro business a livello globale a un livello superiore, a beneficio dei nostri partner e clienti".



Jacob Fuest, chief markets officer di Allianz Partners, ha aggiunto: "Sono entusiasta di tornare in Allianz Partners e di guidare i nostri mercati in tutto il mondo in questo momento di cambiamento e trasformazione. Allianz Partners è conosciuta come il motore di crescita del Gruppo Allianz e sono lieto di accelerare ulteriormente questo percorso insieme a un team eccellente in oltre 75 Paesi del mondo".