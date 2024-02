Ottanta tra delegati e ospiti hanno partecipato all’assemblea generale di Fiavet tenutasi in Sicilia, a Isola delle Femmine.

“Questa assemblea, in qualche modo rappresenta un passaggio importante verso il futuro del nostro mondo, se è vero che questo appuntamento ci permette di confrontarci su chi siamo, sull’attività svolta e sui prossimi impegni che ci dovranno vedere assoluti protagonisti” ha detto il presidente di Fiavet-Confcommercio Giuseppe Ciminnisi.



Il presidente ha altresì ricordato i progetti in ambito di comunicazione, con l’arrivo in Fiavet-Confcommercio di Alessandro Mazzù, appena divenuto consulente della Federazione, ma anche gli impegni in ambito formativo e di lotta per la legalità dell’intera filiera turistica.

A salutare i lavori dell’assemblea con un collegamento in diretta il ministro del Turismo, Daniela Santanché. “Gli agenti di viaggi e i tour operator sono colonna portante del turismo italiano e Fiavet associa oltre mille 500 imprese di questo settore che consentono a chi viaggia di godere appieno della vacanza. Con Fiavet ho ottimi contatti e voi sapete che il Ministero è a disposizione per tutte le vostre esigenze, perché la vostra energia consente di rispondere alla domanda turistica di circa 24 milioni di italiani che hanno utilizzato i servizi delle imprese del turismo organizzato nel 2023, in netta crescita sul 2022”.



“Se oggi il turismo sta superando i risultati del 2019, anno record - ha concluso il ministro - lo dobbiamo a voi che con la vostra resilienza avete pagato il prezzo più alto durante la pandemia e questo il Governo Meloni lo sa molto bene e vi pone al centro delle sue politiche. Siamo l’Italia, e la mia squadra siete anche voi con il vostro lavoro, dunque fate sì che il Ministero possa ascoltarvi e rispondere alle vostre istanze”.



Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, ha aggiunto: “Il momento dell’assemblea è sempre un momento di confronto, di contenuti, un momento di crescita e senso di appartenenza, è uno di quei momenti che deve lasciare nei partecipanti un segno nella memoria e rientrare nel bagaglio personale”.



Gianluca Caramanna, parlamentare della commissione Turismo, ha fatto cenno alle difficoltà del portale Infotrav, annunciando la nascita di un possibile albo delle agenzia da inserire nel portale Italia.it a garanzia sia delle imprese che dei consumatori. Ha rassicurato gli operatori Fiavet-Confcommercio anche sulla questione passaporti. “Sono mesi che stiamo lavorando per un accordo con il ministro Piantedosi per velocizzare il rilascio anche attraverso altri canali”.



Sollecitato da Ciminnisi, sui problemi delle guide e degli Ncc, Caramanna ha dichiarato di aver aperto un tavolo con il presidente della commissione trasporti, Salvatore Deidda, sulla questione Ncc, mentre per le guide ha ribadito la volontà di proseguire nel percorso dell’albo nazionale e della meritocrazia. “Credo che un ragazzo di un paesino siciliano che intenda diventare guida a Venezia ne abbia il diritto accedendo a un esame nazionale con i giusti titoli. L’80% delle guide sono d’accordo su questa riforma e considerando che questo decreto rientrava nei progetti del Pnrr abbiamo pubblicato la normativa entro la fine dello scorso anno, ma ci saranno sicuramente degli assestamenti con i decreti attuativi, che tuttavia non snatureranno questa riforma".