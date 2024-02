“I viaggi sono tornati alla normalità ma i processi per rilasciare il passaporto non ancora: un’inefficienza assoluta e incomprensibile in un Paese moderno”. Franco Gattinoni, presidente Fto, torna sul grave problema del mancato rilascio dei passaporti segnalando, in un’intervista a Radio24, un dato su tutti: “Nel nostro settore abbiamo perso qualcosa come 300 milioni di fatturato - dice -. Cosa dobbiamo fare? Chiedere i danni al Ministero della Giustizia? Ci stiamo pensando”.

"Ci aspettiamo una risoluzione dei problemi"

Il presidente Fto ricorda la segnalazione fatta da tutte le associazioni di settore al ministro dell’Interno Piantedosi: “Non ci aspettiamo una semplice risposta - rimarca -, ci aspettiamo una risoluzione dei problemi. Io credo che non sia così complicato trovare una soluzioone. Un anno fa dicevano che mancava la carta per stampare i documenti, ora invece qual è il nodo della questione? Possibile che non si riesca a intervenire?”. Intanto la mole di viaggi cancellati o riprenotati continua a crescere.