Mappamondo: riparte da Napoli il roadshow Thailandia

Mappamondo rilancia sulla Thailandia. Riparte infatti oggi da Napoli Mappamondo Around Italy, il roadshow riservato alle agenzie di viaggi partner, che fino al 1 marzo toccherà quattro importanti città italiane. Dopo il primo appuntamento, gli incontri proseguono i giorni successivi a Caserta e Lecce, per concludersi a Bari.



Promuovere ed approfondire la destinazione Thailandia, che l’operatore programma da oltre 40 anni, non è l’unico obiettivo degli incontri formativi: i riflettori saranno puntati sulle novità e le unicità di questo prodotto, che per Mappamondo continua ad essere strategico.

Il format degli eventi prevede la partecipazione di alcuni dei principali partner dell’operatore provenienti direttamente dal Paese, affiancati dall’ente nazionale del turismo thailandese.



“Crediamo molto in questa iniziativa, che organizziamo annualmente dal 2008, e che grazie ad un’impronta molto tecnica – dichiara Andrea Mele, ceo di Mappamondo – permette agli agenti di conoscere sempre meglio una destinazione poliedrica, ideale per molteplici target di clientela, grazie alle differenti opportunità di vacanza e un rapporto qualità/prezzo sempre altissimo. Inoltre, quest’anno il roadshow è arricchito da un nuovo prodotto e dai suoi approfondimenti: la Thailandia culturale di Shiruq-Viaggi culturali by Mappamondo.”



Ad ogni incontro gli agenti avranno l’opportunità di vincere uno dei soggiorni premio in Thailandia offerti dagli hotel partner di Mappamondo.