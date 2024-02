Mapo Travel: al via il roadshow italiano

Un roadshow in Italia per incontrare le agenzie di viaggi sul territorio. Mapo Travel sta per partire, negli ultimi giorni di febbraio, verso Abruzzo, Puglia e Lazio a cui seguiranno, a marzo, Lombardia, Veneto, Marche e di nuovo Puglia.

“Vogliamo rafforzare i rapporti interpersonali con gli agenti, presentare il progetto e le novità sul lungo raggio di Mapo World, consolidare destinazioni come Egitto Classico, Turchia e il Mare Italia che ci hanno dato tante soddisfazioni nel 2023. Tutto – spiega il direttore commerciale di Mapo Travel Fabrizio Celeghin (nella foto)- con la nostra rete commerciale che con gli ultimi inserimenti copre capillarmente tutte le regioni italiane”.



Le prossime tappe del roadshow Mapo si terranno il 26 febbraio a Montesilvano, in Abruzzo, il 27 e 28 in Puglia per la BTM di Bari, il 29 a Roma, seguite il 5 marzo da un workshop all’Aeroporto di Milano Bergamo, e poi sempre a marzo gli appuntamenti tra Lombardia, Veneto, Marche e Puglia.



“Il tratto distintivo dei viaggi Mapo è l’artigianalità, la sartorialità con cui il prodotto viene cucito sulle esigenze e sui desideri del cliente finale. E questo è possibile solo attraverso la condivisione tra gli esperti Mapo che pensano e costruiscono il prodotto e gli agenti di viaggio che incontrano fisicamente i clienti”, spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel.



Fra le novità dell’operatore per quest’anno acquisizioni e gestioni dirette di nuove strutture alberghiere. “Il 2024 – conclude Barbara Marangi - si è aperto sulla scia degli ottimi risultati dello scorso anno. E questo è possibile solo con tanto lavoro, abbiamo investito su nuove destinazioni in tutto il mondo e su nuovi inserimenti per essere ancor più vicini alle agenzie”.