Elesta celebra la Fashion Week con il tour ‘Fashion is Culture’

Si avvicina la Fashion Week milanese e Elesta Travelling Passion lancia il suo asso: un nuovo itinerario ‘Fashion is Culture’, dedicato a esplorare il legame indissolubile tra la città di Milano e il mondo della moda.

"Milano è da sempre considerata una delle destinazioni mondiali per appassionati e operatori della moda, e con il tour 'Fashion is Culture', vogliamo offrire ai viaggiatori un'esperienza autentica - spiega Elena Sisti, cofondatrice di Elesta -. Li accompagneremo a conoscere i protagonisti del settore e a visitare laboratori, showroom, musei, dando l'opportunità di comprendere appieno il fascino e l'articolata rete fatta di realtà, abilità artigianali, creatività, visione e capacità progettuali che sostiene il mondo della moda milanese."



Il tour esplorerà non solo il panorama attuale della moda a Milano, ma offrirà anche uno sguardo approfondito sulla sua storia e sull'evoluzione nel corso dei decenni. Dai leggendari atelier alle iconiche boutique, i partecipanti avranno l'opportunità di cogliere l'eredità storica che ha plasmato l'identità della città, allargando poi la visione ad alcune significative realtà dei dintorni, in particolare alcuni territori a spiccata vocazione tessile come il comasco.



L’idea è quella di offrire un'esperienza unica nel suo genere, portando i visitatori dietro le quinte del processo creativo che caratterizza la nascita di una collezione di moda. Grazie ad un fitto programma che prevede visite ad atelier, showroom e studi creativi, completati da incontri con artigiani, designer e creatori di tendenze, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nella cultura della moda milanese.