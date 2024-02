Si chiama ‘open booking’ ed è una nuova componente del programma di fidelizzazione dei passeggeri messo in campo da Msc Crociere, almeno sul mercato francese.

La nuova opzione, si legge su L’Echo Touristique, è pensata per i passeggeri che durante una crociere vogliono prenotare una nuova vacanza in mare, ma non hanno ancora le idee chiare sull’itinerario, la data e la nave che vogliono scegliere.



In sostanza, con l’open booking, i passeggeri potranno versare un acconto di 100 euro per ricevere un voucher valido 12 mesi per finalizzare la prenotazione. Oltre a questo, riceveranno poi fino a 200 euro di credito di bordo per cabina se scelgono la nave e la data di partenza entro 60 giorni. Se invece impiegano più tempo beneficeranno di un credito di bordo fino a 100 euro per cabina.



Le agenzie di viaggi non rimarranno però a bocca asciutta. L'agente di viaggi che ha effettuato la prenotazione per la prima crociera riceverà, infatti, l'intera commissione sulla futura crociera non appena la nave e la data di partenza saranno state scelte dal suo cliente.



Altri vantaggi per i clienti sono la possibilità di organizzare la loro prossima crociera versando un acconto ridotto e con maggiore flessibilità, con una prenotazione modificabile prima del pagamento finale e una proroga dei termini per la migliore tariffa garantita.



Oltre a questi vantaggi e al credito di bordo, l'open booking permette anche il raddoppio dei punti del programma fedeltà MSC Voyagers Club.