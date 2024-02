'Il giro del mondo in 5 Giornate': teatro e storia si incontrano in agenzia

L’agenzia di turismo milanese 5 Giornate prosegue sulla via della sperimentazione di nuove iniziative per fidelizzare la clientela che vanno oltre la semplice vendita di viaggi all’estero su misura.

In programma questa volta una full immersion di 5 giorni nelle tradizioni artigianali di tutti i continenti attraverso una mostra di cimeli e curiosità tipiche “per sognare insieme il viaggio per eccellenza – spiega il direttore generale Andrea Barbieri (nella foto) -: ‘Il giro del mondo in 80 giorni’ di Jules Verne. Ogni giorno lavoriamo per realizzare i sogni dei nostri clienti e, insieme con Elisabetta Invernici e Alberto Oliva, ci siamo ispirati a questa opera dello scrittore francese proprio per restituire al pubblico l’immaginario di una storia che dal 1872 conquista bambini e adulti”.

L’iniziativa 'Il giro del mondo in 5 Giornate' si svolge in occasione di Museo City 2024, da venerdì 1 a martedì 5 marzo e l’ingresso è libero.



Venerdì 1 marzo inaugurazione dalle ore 18,30: le avventure di Mister Fog e dei suoi compagni di viaggio protagonisti del romanzo, ispireranno una performance teatrale, interpretata dall’attore Gianfilippo Maria Falsina, con la sua compagnia, nei costumi d’epoca: gli artisti accompagneranno il pubblico alla scoperta dei cimeli esposti.



Si tratta di pezzi unici di arte e artigianato di preziosa fattura, raccolti nei più nascosti angoli del mondo, testimonianze etnografiche di valore, custoditi dalle Antiche Botteghe del network milanese Galleria&Friends.

Al termine un brindisi con vini offerti da Cantine Vitea e Golf&Wine 1895, accompagnato dai celebri Krumiri Rossi.

A seguire, l’esposizione sarà visitabile sabato 2 e domenica 3 dalle 15 alle 18; lunedì 4 e martedì 5 dalle 9,30 alle 13 e dalle 13,30 alle 18. Ingresso libero.