Going arricchisce il suo lungo raggio: new entry Giappone e Malesia

Going ha deciso di arricchire la sua programmazione con due tra le destinazioni emergenti nel panorama dell’outgoing italiano: Giappone e Malesia.

Il tour operator di Msc Cruises ha dunque riservato ai Paesi due flyer che racchiudono le esperienze più richieste per una full immersion nelle tradizioni culturali e nelle attrazioni naturalistiche dei due Stati.



Il flyer Giappone si presenta con due tour pronti a soddisfare sia coloro che si approcciano al Paese per la prima volta, sia chi ha interesse ad approfondirne la conoscenza. “I tesori del Giappone” di 12 giorni invita a un colpo d’occhio su antico e moderno, su tradizione e innovazione, dalle cime del Monte Fuji a Tokyo, dalle terme di Kaga Onsen alla food experience di Osaka, da Hiroshima a Kyoto. Con “Le meraviglie del Sol Levante”, di 14 giorni, si va invece più a fondo nella storia millenaria del Giappone. Partendo da Hiroshima, il viaggio tra passato e futuro sull’altissima velocità dei treni Shinkansen prosegue verso Kyoto, Nagoya e Tokyo, lungo l’antica strada commerciale Nakasendo.



I tour in Malesia

L’opuscolo sulla Malesia include l’itinerario di 9 giorni “Il meglio della penisola” dai grattacieli di Kuala Lumpur fino a Penang passando per il Taman Negara National Park, tra le foreste pluviali più antiche del pianeta e l’inconfondibile paesaggio collinare delle Cameron Highlands. Infine, un “Grand Tour del Borneo” di 10 giorni che parte da Kuching, capitale del Sarawak, prosegue per Kota Kinabalu, si avventura lungo il fiume Kinabatangan per concludersi a Sepilok.