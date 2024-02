Ancora una diatriba in merito alle tariffe sulla continuità territoriale di Aeroitalia e l’accesso alle medesime da parte delle agenzie di viaggi. Il tema, in questa occasione, riguarda i collegamenti dalla Sicilia ed è emerso in seguito a una segnalazione di Adv Unite tramite un proprio associato.

Nella nota si mette in rilievo come “sull’account agenzie Aeroitalia non riporta la tariffa per la continuità territoriale siciliana (non consentendo di richiederla in fase di selezione dei voli) ed io ho, già in passato, fatto dei biglietti per una società che oggi mi ha sollevato l’interrogativo”.



L’agente riporta di avere contattato il call center dedicato alle adv ricevendo come spiegazione che questo tipo di tariffe sono accessibili esclusivamente tramite il sito b2c. “A questo punto è un errore del sistema – è l’interrogativo posto da Adv Unite -? Abbiamo segnalato al momento la cosa ai ministeri preposti e abbiamo affidato ai nostri legali il mandato a tutelarci nelle sedi adeguate. Non è possibile considerare sempre le agenzie come le cenerentole del turismo”.