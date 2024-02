Atelier Vacanze, Annalisa Cianfanelli nuovo sales per il Lazio

Atelier Vacanze rafforza la sua rete commerciale con un nuovo sales promoter per il Centro Italia.

“Annalisa Cianfanelli si occuperà dell’area Lazio – spiega Marco Strazzullo, direttore commerciale di Atelier Vacanze – e siamo certi che raggiungerà gli obbiettivi prefissati, contribuendo alla crescita dell’azienda nel Centro Italia”.

Cianfanelli vanta esperienze importanti nel settore turistico, ad esempio con il gruppo Agenzia per Amica e con il tour operator le Vie Del Nord.



Ma non è l’unico volto nuovo in casa Atelier e nelle prossime settimane ci saranno importanti novità per la rete commerciale anche in altre regioni italiane.

“I positivi risultati ottenuti dall’azienda negli ultimi 2 anni ci hanno spinti ad ampliare la rete commerciale – aggiunge Strazzullo –. Le richieste che arrivano dalle regioni fino ad oggi non coperte dalla rete commerciale iniziavano a diventare importanti e abbiamo quindi provveduto fin dall’anno scorso a trovare risorse d’esperienza al fine di aumentare i volumi e la presenza sul territorio nazionale”.